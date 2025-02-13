Компани о 2:1 с «Селтиком»: «Заслуженная победа «Баварии», но это только первый матч. Дома мы сильны»

Венсан Компани подвел итоги матча «Селтик» – «Бавария» (1:2) в Лиге чемпионов.

«Хорошая победа, но это только первый матч. «Селтик » не часто проигрывает дома, поэтому мы рады этой победе. Мы также сильны дома и с нетерпением ждем вторника.

Первые минуты были неидеальными, но затем мы дисциплинированно защищались и сохраняли стабильность. Это заслуженная победа, хотим продолжать в том же духе», – сказал тренер «Баварии».