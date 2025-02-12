Лига чемпионов. Стыковые матчи. «Милан» в гостях у «Фейеноорда», «Селтик» примет «Баварию», «Монако» сыграет с «Бенфикой», «Брюгге» – с «Аталантой»
В Лиге чемпионов пройдут стыковые матчи за выход в 1/8 финала.
«Брюгге» примет «Аталанта», «Милан» сыграет против «Фейеноорда» в гостях, «Селтик» встретится с «Баварией», «Монако» противостоит «Бенфике».
Стыковые матчи
Первые игры
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
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