Хюттер о 0:1 с «Бенфикой»: «Монако» недоволен результатом, но есть второй матч, и мы должны показать свой лучший футбол. Задача сложная, но нужно верить»

Ади Хюттер оценил поражение от «Бенфики» (0:1) в 1-м стыковом матче Лиги чемпионов.

«Поражение получилось минимальным, уже сейчас мы должны думать об ответном матче. Ситуация для нас осложнилась. Мы отправимся в Лиссабон и постараемся сделать все возможное для выхода в 1/8 финала.

Я сказал в раздевалке после матча следующее: «Да, мы результатом недовольны, но есть второй матч, и мы должны показать свой лучший футбол». Задача сложная, но нужно верить», – сказал тренер «Монако ».