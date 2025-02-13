Хюттер о 0:1 с «Бенфикой»: «Монако» недоволен результатом, но есть второй матч, и мы должны показать свой лучший футбол. Задача сложная, но нужно верить»
Ади Хюттер оценил поражение от «Бенфики» (0:1) в 1-м стыковом матче Лиги чемпионов.
«Поражение получилось минимальным, уже сейчас мы должны думать об ответном матче. Ситуация для нас осложнилась. Мы отправимся в Лиссабон и постараемся сделать все возможное для выхода в 1/8 финала.
Я сказал в раздевалке после матча следующее: «Да, мы результатом недовольны, но есть второй матч, и мы должны показать свой лучший футбол». Задача сложная, но нужно верить», – сказал тренер «Монако».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт УЕФА
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