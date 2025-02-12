  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Владислав Радимов: «Вся страна болеет за то, чтобы «Динамо» стало чемпионом. Когда‑то оно должно что‑то выиграть»
22

Владислав Радимов: «Вся страна болеет за то, чтобы «Динамо» стало чемпионом. Когда‑то оно должно что‑то выиграть»

Владислав Радимов считает, что вся Россия хочет чемпионства «Динамо».

«Когда‑то «Динамо» должно что‑то выиграть. Болеет вся страна за то, чтобы они выиграли чемпионат», – заявил бывший полузащитник «Зенита», полгода выступавший за «Динамо».

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: «Матч ТВ»
logoДинамо Москва
logoМатч ТВ
logoВладислав Радимов
logoпремьер-лига Россия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Личка о Бителло: «Он хотел в «Ботафого», но клубы не договорились. Он сказал мне: «Если я остаюсь в «Динамо», буду работать как всегда – это пойдет всем на пользу»
4сегодня, 19:25
«Ботафого» и «Динамо» продолжают переговоры по Бителло. Москвичи хотят половину суммы до конца 2025-го, остальное – в рассрочку
10сегодня, 15:53
Лунев о Дзюбе: «Сейчас я бы его хлопнул в серии пенальти: он уже старенький, еле разбегается и еле бьет»
10вчера, 13:38
Рекомендуем
Главные новости
«Ливерпуль» опережает «Арсенал» на 7 очков после 24-го тура. «Ноттингем» – третий, «Ман Сити» – пятый, «МЮ» – тринадцатый
21 минуту назад
«Ливерпуль» сыграл вничью с «Эвертоном» в гостях – 2:2! Тарковски забил на 98-й, у Салаха гол и ассист на Мак Аллистера
511 минуту назад
У Салаха 46 (27+19) очков в 35 матчах сезона за «Ливерпуль» во всех турнирах
16 минут назад
У Салаха 179 голов в АПЛ. Вингер «Ливерпуля» забил «Эвертону»
418 минут назад
У Салаха 36 (22+14) очков в 24 матчах АПЛ. Вингер «Ливерпуля» забил и отдал ассист в матче с «Эвертоном»
1129 минут назад
Украинский вратарь «Бенфики» Трубин вновь не пожал руку Головину перед матчем с «Монако» в ЛЧ
8454 минуты назад
«Трагедия сегодняшнего футбола – контакты. Сначала все прыгали как пингвины, теперь будем бегать как пингвины. Я больше не понимаю правил». Гасперини о пенальти в ворота «Аталанты»
17сегодня, 20:34
«Милан» после ошибки Меньяна пропустил от «Фейеноорда» на 3-й минуте: вратарь отбил мяч в ворота после удара Пайшао из угла штрафной
2сегодня, 20:19Фото
Салах побил рекорд АПЛ, набрав 22 (13+9) очка за сезон в выездных матчах. Вингеру «Ливерпуля» хватило 13 матчей, предыдущее достижение установил Энди Коул в сезоне-1993/94
11сегодня, 20:07
Лига чемпионов. Стыковые матчи. «Милан» в гостях у «Фейеноорда», «Селтик» принимает «Баварию», «Монако» играет с «Бенфикой», «Брюгге» одолел «Аталанту»
303сегодня, 20:00Live
Ко всем новостям
Последние новости
Собослаи упал в штрафной «Эвертона» после удара по ноге от Миколенко – Оливер не дал пенальти. Фердинанд назвал падение «стыдным»: «Доминик лег так, будто травмирован»
112 минут назадФото
У Кейна 73 гола в 74 матчах за «Баварию». Форвард забил в 5-м матче подряд
16 минут назад
Ультрас «Сент-Этьена» напали на троих болеющих за «Марсель» полицейских в штатском – один из них 5 раз выстрелил в воздух. Против жандармов завели дело, фанатам запрещено посещать матч команд
218 минут назад
«Монако» – «Бенфика». 0:1 – Павлидис забил, Эль-Мусрати удален. Онлайн-трансляция
924 минуты назадLive
«Селтик» – «Бавария». 0:2 – Кейн забил. Онлайн-трансляция
2525 минут назадLive
Джексон выбыл до апреля из-за травмы бедра. Форвард «Челси» получил повреждение в матче с «Вест Хэмом»
228 минут назад
Вратаря «Фейеноорда» получил удар коленом по голове от Феликса в матче с «Миланом». Через 15 минут Велленройтер и Леау столкнулись головами
432 минуты назадФото
Левандовски о форвардах: «Действий вне схемы становится все меньше. Все смотрят на цифры, забил он или нет. В новых поколениях меньше разнообразия, чем 15 лет назад»
154 минуты назад
Де Кетеларе о пенальти против «Аталанты»: «Если спросить 100 человек, никто не скажет, что он был. Это несправедливо. Судья был очень высокомерен»
2сегодня, 20:20
Деку: «Барса» не может позволить себе потратить 200 млн евро на трансферы, как «Ман Сити». Нам не нужно обновление – молодые игроки уже играют важную роль»
4сегодня, 20:19
Рекомендуем