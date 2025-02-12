Владислав Радимов: «Вся страна болеет за то, чтобы «Динамо» стало чемпионом. Когда‑то оно должно что‑то выиграть»
Владислав Радимов считает, что вся Россия хочет чемпионства «Динамо».
«Когда‑то «Динамо» должно что‑то выиграть. Болеет вся страна за то, чтобы они выиграли чемпионат», – заявил бывший полузащитник «Зенита», полгода выступавший за «Динамо».
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: «Матч ТВ»
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