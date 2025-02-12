Владислав Радимов: «Вся страна болеет за то, чтобы «Динамо» стало чемпионом. Когда‑то оно должно что‑то выиграть»

Владислав Радимов считает, что вся Россия хочет чемпионства «Динамо».

«Когда‑то «Динамо » должно что‑то выиграть. Болеет вся страна за то, чтобы они выиграли чемпионат», – заявил бывший полузащитник «Зенита», полгода выступавший за «Динамо».