«Брюгге» – «Аталанта». Онлайн-трансляция начнется в 20:45

«Брюгге» принимает «Аталанту» в первом стыковом матче Лиги чемпионов.

Спортс’‘ проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 23:00 по московскому времени.

Okko покажет игру в прямом эфире.

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