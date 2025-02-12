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Де Кетеларе о пенальти против «Аталанты»: «Если спросить 100 человек, никто не скажет, что он был. Это несправедливо. Судья был очень высокомерен»

Шарль де Кетеларе не согласен с пенальти в ворота «Аталанты».

Итальянский клуб уступил «Брюгге» (1:2) в первом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов.

На 91-й минуте матча арбитр Халил Мелер назначил пенальти при счете 1:1. Судья посчитал, что защитник бергамасков Исак Хин сфолил на форварде соперников Густафе Нильссоне. Футболисты боролись за мяч, Хин махнул рукой и задел лицо Нильссона. ВАР проверил момент и подтвердил решение полевого судьи.

«Я был далеко, но судья был очень высокомерен. Если вы спросите 100 человек, никто из них не скажет вам, что это был пенальти.

Трудно принять? Я благодарю всех, было приятно почувствовать тепло болельщиков моей страны. Но проигрывать вот так, конечно, больно. Это несправедливо», – сказал бельгийский полузащитник «Аталанты» в интервью Sky Sport.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио
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