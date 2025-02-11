  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Пеннант о «Ливерпуле»: «Салах и ван Дейк скорее продлятся, а Трент будет играть в «Реале» с лучшим другом Беллингемом. В Ливерпуле начнется Третья мировая, если уйдут все трое»
5

Пеннант о «Ливерпуле»: «Салах и ван Дейк скорее продлятся, а Трент будет играть в «Реале» с лучшим другом Беллингемом. В Ливерпуле начнется Третья мировая, если уйдут все трое»

Джермейн Пеннант считает, что Трент Александер-Арнолд покинет «Ливерпуль».

– У трех звезд команды – Мохамеда Салаха, Вирджила ван Дейка и Трента Александера-Арнольда – в июне истекают контракты, и они еще не продлили их...

– Не лучшая ситуация, когда в твоей команде есть такие игроки, и ты знаешь, что сейчас они могут подписать предварительное соглашение с любым другим клубом, это вызывает беспокойство.

Но они доказали, что ситуация не влияет на них, и клуб идет верным путем. Тем не менее я не думаю, что «Ливерпуль» одновременно потеряет трех игроков такого уровня. Тогда в городе началась бы Третья мировая война.

Думаю, что у двоих из них больше шансов продлить контракт – у Мо [Салаха] и Вирджила [ван Дейка]. Трент [Александер-Арнолд], скорее всего, окажется в Испании, в «Реале».

Это не идеально, но они профессионалы и хорошо играют. Будем надеяться, что они продолжат в том же духе, и посмотрим, чем закончится ситуация для каждого из них.

– То есть вы думаете, что Трент Александер-Арнолд будет в «Реале» в следующем сезоне?

– Похоже, что да. Он, вероятно, перейдет в «Реал», чтобы играть вместе со своим лучшим другом Джудом [Беллингемом]. Я уверен, что Джуд немного влияет на него. Мы называем его «Агент Джуд».

Уверен, они говорили об этом. Они отлично играли вместе, и я думаю, что Трент в итоге окажется в «Реале», – сказал бывший игрок «Ливерпуля».

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: As
logoМохамед Салах
logoЛиверпуль
logoТрент Александер-Арнолд
logoЛа Лига
logoВирджил ван Дейк
logoРеал Мадрид
logoДжуд Беллингем
logoДжермейн Пеннант
logoпремьер-лига Англия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Деян Ловрен: «У Салаха сумасшедшая статистика. Будь он Месси или Роналду, мы бы каждый день слышали о том, что с ним не продлевают контракт. «Ливерпуль» не уважает его так, как Мо заслуживает»
37вчера, 20:16
Линекер обсудил с Салахом его будущее: «Он спросил: «Ты поехал в Японию из-за денег?» Я ответил: «Да, полагаю». И он сказал: «Я мог бы сделать так же», – и подмигнул парню из прессы. У Мохамеда такой юмор»
3 февраля, 18:34
Рекомендуем
Главные новости
Андрей Шевченко: «Тимощука не существует и не будет существовать в украинском футболе. Это однозначная позиция всего сообщества»
1 минуту назад
Лига чемпионов. Стыковые матчи. «Ман Сити» против «Реала», «ПСЖ» в гостях у «Бреста», «Ювентус» примет ПСВ, «Спортинг» сыграет с «Боруссией» Дортмунд
2315 минут назадLive
Кто из этих тренеров брал ЛЧ? А кто с какой командой?
6 минут назадСпецпроект
«Рождены, чтобы выигрывать». «Зенит» о победе над «Спартаком» в финале Winline Зимнего кубка РПЛ
158 минут назадФото
Мбаппе, Холанд, Винисиус, Грилиш, Тчуамени и Эдерсон – в старте на матч «Ман Сити» и «Реала»
79 минут назад
«Мелочь, а приятно». Соболев отреагировал на разгром «Спартака» «Зенитом» в Winline Зимнем кубке РПЛ
6523 минуты назад
Дембеле забил в 8-м матче подряд – «Бресту» в ЛЧ. У Усмана 17 голов в 11 последних играх за «ПСЖ»
1329 минут назад
«Спартак» впервые не выиграл Winline Зимний кубок РПЛ. «Зенит» разгромил красно-белых в финале
6836 минут назад
«Аль-Наср» предлагал 75+ млн евро и бонусы за Нуньеса в январе и далеко продвинулся в переговорах с форвардом. «Ливерпуль» отказался, не найдя замены
1441 минуту назад
Winline Зимний кубок РПЛ. Финал. «Зенит» разгромил «Спартак»
88244 минуты назад
Ко всем новостям
Последние новости
Андрей Мостовой о победе «Зенита» в Winline Зимнем кубке: «Главное, сфоткаться с кубком в мае, а не сейчас. Этот трофей – приятный бонус»
2 минуты назад
Дзюба о продлении контракта с «Акроном»: «Принципиальный момент: останется ли в команде Тедеев. Если его здесь не будет, то и многих ведущих футболистов, думаю, тоже»
113 минут назад
«Крылья» опровергли возможный уход Осинькина: «Информация не соответствует действительности»
324 минуты назад
«Реал» уберет отступные в новом контракте Асенсио. Сейчас клаусула защитника – 50 млн евро
1828 минут назад
«Брест» – «ПСЖ». 0:2 – Витинья забил с пенальти, Дембеле – с игры. Онлайн-трансляция
1934 минуты назадLive
Кубок Англии. «Ноттингем Форест» в гостях у «Эксетера»
497сегодня, 17:55
Коллина предложил реформу пенальти: «Разрешить только один удар, без добивания. Либо забиваешь, либо от ворот»
22сегодня, 17:40
«Крылья» вновь рассматривают увольнение Осинькина. Игнашевич отказался занять его место («Чемпионат»)
17сегодня, 17:37
Коваленко вернулся в «Эмполи». Украинец после ухода из «Аталанты» был без клуба с лета
2сегодня, 17:18Фото
Йоахим Лев: «Флик хорош в тактике, прекрасно разбирается в футболе. Советую тренерам посетить академию «Барсы» и присмотреться к тому, что и зачем там делают»
8сегодня, 16:50
Рекомендуем