Пеннант о «Ливерпуле»: «Салах и ван Дейк скорее продлятся, а Трент будет играть в «Реале» с лучшим другом Беллингемом. В Ливерпуле начнется Третья мировая, если уйдут все трое»
– У трех звезд команды – Мохамеда Салаха, Вирджила ван Дейка и Трента Александера-Арнольда – в июне истекают контракты, и они еще не продлили их...
– Не лучшая ситуация, когда в твоей команде есть такие игроки, и ты знаешь, что сейчас они могут подписать предварительное соглашение с любым другим клубом, это вызывает беспокойство.
Но они доказали, что ситуация не влияет на них, и клуб идет верным путем. Тем не менее я не думаю, что «Ливерпуль» одновременно потеряет трех игроков такого уровня. Тогда в городе началась бы Третья мировая война.
Думаю, что у двоих из них больше шансов продлить контракт – у Мо [Салаха] и Вирджила [ван Дейка]. Трент [Александер-Арнолд], скорее всего, окажется в Испании, в «Реале».
Это не идеально, но они профессионалы и хорошо играют. Будем надеяться, что они продолжат в том же духе, и посмотрим, чем закончится ситуация для каждого из них.
– То есть вы думаете, что Трент Александер-Арнолд будет в «Реале» в следующем сезоне?
– Похоже, что да. Он, вероятно, перейдет в «Реал», чтобы играть вместе со своим лучшим другом Джудом [Беллингемом]. Я уверен, что Джуд немного влияет на него. Мы называем его «Агент Джуд».
Уверен, они говорили об этом. Они отлично играли вместе, и я думаю, что Трент в итоге окажется в «Реале», – сказал бывший игрок «Ливерпуля».
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий