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  • «Ливерпуль» сэкономит 72 млн фунтов, если сохранит Салаха. Он хочет 78 млн за три года, а его замена обойдется в 150 млн. Зарплата практически окупится за счет футболок». Экс-футболистка Алуко о вингере
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«Ливерпуль» сэкономит 72 млн фунтов, если сохранит Салаха. Он хочет 78 млн за три года, а его замена обойдется в 150 млн. Зарплата практически окупится за счет футболок». Экс-футболистка Алуко о вингере

«Ливерпуль» может извлечь финансовую выгоду, сохранив Мохамеда Салаха.

Контракт египтянина с мерсисайдцами истекает ближайшим летом. Сейчас игрок зарабатывает 350 000 фунтов в неделю.

Эксперт по футбольному бизнесу и бывшая футболистка «Челси» Эниола Алуко уверена, что с финансовой точки зрения сохранение Салаха будет правильным решением для «Ливерпуля». В видео на своей странице в LinkedIn она объяснила, почему так считает.

«Сейчас Салах получает 350 000 фунтов в неделю – это только базовая зарплата. Главный конкурент «Ливерпуля» в этом вопросе – саудовские клубы. Говорят, он просит у «Ливерпуля» 500 000 фунтов в неделю. Это 26 миллионов в год.

Если Салах хочет контракт на три года, то это 78 миллионов за весь период. Если «Ливерпуль» отпустит его бесплатно в июне 2025 года, они потеряют игрока, за которого могли бы получить трансферную сумму около 150 миллионов фунтов.

Заменить Салаха тоже обойдется минимум в 150 миллионов. Получается, у клуба выбор: либо потратить 150 миллионов на нового игрока, либо 26 миллионов на годичное продление, либо 78 миллионов на три года. Вывод: «Ливерпуль» сэкономит 72 миллиона, если оставляет Мо Салаха. Это сразу доказывает мою точку зрения.

Футболка Мо Салаха – вторая по продажам в мире после футболки Месси. По состоянию на 2021 год было продано 816 000 его футболок. Это приносит клубу 61 миллион фунтов только на продаже экипировки. Если «Ливерпуль» оставит Салаха, то 68 миллионов, которые он заработает за три года, практически окупаются за счет одной только продажи футболок.

А теперь угадайте, какая компания станет спонсором формы «Ливерпуля» в сезоне-2025/26? Adidas будет платить клубу 60 миллионов фунтов в год. Их «возврат инвестиций» явно включает в себя Салаха как лицо бренда. С финансовой точки зрения сохранение Салаха в команде имеет явный смысл. Adidas, чьим амбассадором он является, платит 60 миллионов, чтобы получить отдачу с его популярности. Для «Ливерпуля» это логичный выбор.

Я не болею за «Ливерпуль», но хочу, чтобы Мо Салах остался в АПЛ, потому что он потрясающий игрок. Надеюсь, что владельцы и спортивный директор «Ливерпуля» сделали расчеты, аналогичные моим», – сказала Алуко.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: TalkSport
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