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  • Слот перед «Эвертоном»: «Я видел матч прошлого сезона – за 10 минут арбитр дал свисток 11 раз, и 10 раз в пользу «Эвертона». «Ливерпуль» готов к еще одному сражению»
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Слот перед «Эвертоном»: «Я видел матч прошлого сезона – за 10 минут арбитр дал свисток 11 раз, и 10 раз в пользу «Эвертона». «Ливерпуль» готов к еще одному сражению»

Арне Слот поделился мнением перед матчем против «Эвертона».

Команды встретится в перенесенном матче 15-го тура АПЛ.

«Каждый раз, когда играешь против команды, которая хочет с вами сражаться, нужно быть готовым. Ведь это почти каждый раз, когда мы играем против любого соперника, но, возможно, в этот раз даже больше.

Ты должен много бегать, интенсивно бороться, не переходя черту, но быть достаточно хладнокровным, чтобы провести хороший и жесткий отбор.

Вот с чего все начинается. И в девяти случаях из десяти через 10 или 15 минут игра немного успокаивается. Тогда вы можете начать думать о футболе еще больше.

Я видел игру «Эвертона» и «Ливерпуля» в прошлом сезоне. За 10 минут судья 11 раз дал свисток, и 10 раз это было в пользу «Эвертона».

Игроки «Ливерпуля» были готовы бороться, но каждый раз, когда они касались мяча, это был фол.

Поэтому я предполагаю, что наши игроки готовы к еще одному сражению по той простой причине, что они были готовы к ней весь сезон», – сказал главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Sky Sports
logoАрне Слот
logoЛиверпуль
logoпремьер-лига Англия
logoЭвертон
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