Гордон Стракан: «В «МЮ» нет игроков, которые сеют победный дух – они распространяют только инстаграм, многим достаточно просто быть в этом клубе. Бруну окружен посредственностью»

Гордон Стракан упрекнул игроков «МЮ» в недостатке самоотдачи.

«Нет игроков, которые сеяли бы победный дух. Они распространяют только инстаграм. Я знаю, чем они занимаются, какую одежду они носят, в какие клубы ходят. Но я не вижу никаких медалей АПЛ или Лиги чемпионов.

В «МЮ», возможно, есть несколько хороших игроков, как [Бруну ] Фернандеш – он не идеальный капитан, но хороший игрок, окруженный посредственностью. Многим из них достаточно просто быть игроком «Манчестер Юнайтед ». Это нужно изменить.

«Миссия 21» (план руководства «МЮ» по завоеванию 21-го чемпионского титула – Спортс’’) – полная ерунда. Это маркетинговый ход. Футбольные фанаты, болельщики «Юнайтед» хотят видеть игроков, которые отдают все за эмблему и хотят бороться на поле. Эти заявления бессмысленны», – сказал бывший игрок «МЮ» в интервью Genting Casino.