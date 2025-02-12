Гордон Стракан: «В «МЮ» нет игроков, которые сеют победный дух – они распространяют только инстаграм, многим достаточно просто быть в этом клубе. Бруну окружен посредственностью»
«Нет игроков, которые сеяли бы победный дух. Они распространяют только инстаграм. Я знаю, чем они занимаются, какую одежду они носят, в какие клубы ходят. Но я не вижу никаких медалей АПЛ или Лиги чемпионов.
В «МЮ», возможно, есть несколько хороших игроков, как [Бруну] Фернандеш – он не идеальный капитан, но хороший игрок, окруженный посредственностью. Многим из них достаточно просто быть игроком «Манчестер Юнайтед». Это нужно изменить.
«Миссия 21» (план руководства «МЮ» по завоеванию 21-го чемпионского титула – Спортс’’) – полная ерунда. Это маркетинговый ход. Футбольные фанаты, болельщики «Юнайтед» хотят видеть игроков, которые отдают все за эмблему и хотят бороться на поле. Эти заявления бессмысленны», – сказал бывший игрок «МЮ» в интервью Genting Casino.
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