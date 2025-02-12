Чалов вернулся к тренировкам с ПАОК после травмы бедра
Федор Чалов вернулся к тренировкам с ПАОК после травмы задней поверхности бедра.
«Со вчерашнего дня Федор приступил к тренировкам в общей группе.
Думаю, что Чалов сможет помочь команде в воскресном матче чемпионата Греции против «Ламии». Или в ответном матче Лиги Европы против ФКСБ в Бухаресте на следующей неделе», – сказал греческий журналист Костас Петротос.
В нынешнем сезоне Чалов провел за ПАОК 30 матчей, забил 4 гола и отдал 5 результативных передач. Полная статистика 26-летнего нападающего доступна по ссылке.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Спорт-Экспресс»
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