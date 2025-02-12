Чалов вернулся к тренировкам с ПАОК после травмы бедра

Федор Чалов вернулся к тренировкам с ПАОК после травмы задней поверхности бедра.

«Со вчерашнего дня Федор приступил к тренировкам в общей группе.

Думаю, что Чалов сможет помочь команде в воскресном матче чемпионата Греции против «Ламии». Или в ответном матче Лиги Европы против ФКСБ в Бухаресте на следующей неделе», – сказал греческий журналист Костас Петротос.

В нынешнем сезоне Чалов провел за ПАОК 30 матчей, забил 4 гола и отдал 5 результативных передач. Полная статистика 26-летнего нападающего доступна по ссылке .