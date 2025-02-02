Чалов выбыл на 10-15 дней из-за ушиба, полученного в игре с «Сосьедадом»
Федор Чалов пропустит около двух недель из-за повреджения.
Пресс-служба ПАОК сообщила, что нападающий почувствовал дискомфорт после матча Лиги Европы с «Рел Сосьедад» (0:2).
МРТ выявила у россиянина ушиб мышцы бедра первой степени. Чалов пропустит 10-15 дней.
ПАОК сегодня сыграет в чемпионате Греции против АЕК с 3-го места. Игру в прямом эфире покажет Спортс’’, начало трансляции – в 20:30 мск. Прокомментирует Эльвин Керимов.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: сайт ПАОК
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