Семак об уходе со Станковичем на трибуну: «Он сказал, что не понимает. Я – что тоже. Меня не удалили, но я поддержал его, оставил команды в равных условиях»

Сергей Семак рассказал, почему ушел на трибуну вместе с Деяном Станковичем.

Тренеры покинули свои места во втором тайме финала Winline Зимнего кубка РПЛ. Станкович был удален, Семак – предупрежден.

– Вы подошли к Деяну. Что вы ему сказали?

– Ничего. Мы пошли. Он сказал, что не понимает. Я – что тоже. Меня не удалили, но я поддержал его, оставил команды в равных условиях.

– Похожие ситуации были в вашей карьере? Как вам это решение в голову пришло?

– Это товарищеский матч. Разрядили обстановку, пошли поговорили.

– О чем успели поговорить с Деяном?

– Да о всяких моментах, об игроках. Поздравил его с событием в его личной жизни (у серба родился ребенок – Спортс”). Сегодня игра получилась специфическая, – сказал главный тренер «Зенита».