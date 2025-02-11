Семак об уходе со Станковичем на трибуну: «Он сказал, что не понимает. Я – что тоже. Меня не удалили, но я поддержал его, оставил команды в равных условиях»
Сергей Семак рассказал, почему ушел на трибуну вместе с Деяном Станковичем.
Тренеры покинули свои места во втором тайме финала Winline Зимнего кубка РПЛ. Станкович был удален, Семак – предупрежден.
– Вы подошли к Деяну. Что вы ему сказали?
– Ничего. Мы пошли. Он сказал, что не понимает. Я – что тоже. Меня не удалили, но я поддержал его, оставил команды в равных условиях.
– Похожие ситуации были в вашей карьере? Как вам это решение в голову пришло?
– Это товарищеский матч. Разрядили обстановку, пошли поговорили.
– О чем успели поговорить с Деяном?
– Да о всяких моментах, об игроках. Поздравил его с событием в его личной жизни (у серба родился ребенок – Спортс”). Сегодня игра получилась специфическая, – сказал главный тренер «Зенита».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Матч ТВ»
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