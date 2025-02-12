Джо Коул: «Ман Сити» пытается вспомнить, кем они были. Но в игроков проник страх. «Реал» почуял кровь, они чувствуют этот ритм»

Джо Коул высказался относительно поражения «Манчестер Сити» от «Реала».

Английская команда проиграла «Реалу» (2:3) в первом матче 1/16 финала Лиги чемпионов, ведя 2:1 к 85-й минуте встречи.

«Мы говорили о «Манчестер Сити» и рассуждали о том, насколько был хорош этот клуб в последнее десятилетие. Иногда я говорил: «Я не вижу в этом клубе ни одного недостатка, и они всегда находят способ победить».

Теперь кажется, что они всегда находят способ не доводить дело до конца.

Эдерсон принимает неверные решения, Матео Ковачич выбивает мяч [что приводит к третьему голу «Реала »], хотя обычно он уверенно владеет мячом. Сейчас «Манчестер Сити » делает много вещей, за которые их наказывают.

Страх проник в игроков. Они давили на «Реал», были равных во многих аспектах игры. Но «Реал» почуял кровь, они знают, когда это делать, они чувствуют этот ритм.

«Манчестер Сити» выглядит как группа игроков. Команда и клуб, которые пытаются вспомнить, кем они были», – сказал бывший защитник сборной Англии Джо Коул .

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