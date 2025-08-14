«Челси» не хочет платить больше 30 млн фунтов за Гарначо. «МЮ» оценивает вингера в 50 млн
«Челси» и «Манчестер Юнайтед» по-разному оценивают Алехандро Гарначо.
Как сообщает Football.London, лондонцы работают над трансфером вингера, но не хотели бы платить больше 30 млн фунтов. «МЮ» же считает, что футболист сборной Аргентины стоит 50 млн.
Сам футболист хочет перейти именно в состав «Челси», и «синие» надеются сбить цену.
Гарначо согласовал с «Челси» условия контракта. Переговоры с «МЮ» о трансфере скоро начнутся (Фабрицио Романо)
Кто станет лучшим игроком сезона в АПЛ?8772 голоса
Мохамед Салах
Коул Палмер
Эрлинг Холанд
Букайо Сака
Бруну Фернандеш
Кто-то другой
Опубликовал: Александр Суряев
