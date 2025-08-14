  • Спортс
  Агент Шешко Башанович: «МЮ» следовал за мной по пятам последние 15 дней, переговоры проходили в 3 странах и 6 городах. Ради «Юнайтед» Беньямин был готов на снижение зарплаты»
Агент Шешко Башанович: «МЮ» следовал за мной по пятам последние 15 дней, переговоры проходили в 3 странах и 6 городах. Ради «Юнайтед» Беньямин был готов на снижение зарплаты»

Агент Беньямина Шешко рассказал о настойчивости «Манчестер Юнайтед».

«Желание Беньямина на протяжении многих лет было связано с «Манчестер Юнайтед». Ради «Юнайтед» он даже был готов пойти на снижение зарплаты, чтобы этот переход состоялся.

Как его агент, я хотел исполнить это желание.

Мы были на связи с директором по переговорам Мэттом Харгривзом, который оказался жестким переговорщиком. Последние 10-15 дней «МЮ» следовал за мной по пятам, переговоры проходили в трех разных странах и шести разных городах.

Мы приезжали в академию «МЮ» еще тогда, когда Беньямину было 15 лет. Уже тогда мы планировали на будущее этот переход. В последние годы мы продолжали контактировать, но сразу сообщили наш план: два года в Бундеслиге, чтобы подготовиться к АПЛ. И мы очень рады, что все удалось реализовать», – сказал в эфире Pop! TV агент Элвис Башанович.

Шешко – в топ-10 самых дорогих трансферов в истории «МЮ». Кунья и Мбемо тоже

