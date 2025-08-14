«Эльче» купил Федерико Редондо у «Интер Майами». За 50% прав на хавбека заплатили 2,5 млн долларов

Сын Фернандо Редондо продолжит карьеру в Ла Лиге.

«Эльче » объявил о трансфере 22-летнего Федерико Редондо из «Интер Майами ». Полузащитник подписал контракт до 2030 года.

По информации журналиста Сесара Луиса Мерло, испанский клуб купил 50% прав на игрока за 2,5 миллиона долларов.

В сезоне МЛС-2025 Редондо провел 20 матчей и отдал 1 результативный пас. Его статистику можно найти здесь .

Фото: https://www.elchecf.es/