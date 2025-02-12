«Ман Сити» проиграл 4 из 6 последних матчей в ЛЧ
«Манчестер Сити» выиграл лишь один из шести последних матчей в Лиге чемпионов.
Сегодня команда Пепа Гвардиолы уступила «Реалу» на своем поле – 2:3.
Начиная с ноября «горожане» провели в этом турнире шесть игр и победили только «Брюгге» (3:1) 29 января. Также они проиграли «Спортингу» (1:4), «Ювентусу» (0:2), «ПСЖ» (2:4), сыграли вничью с «Фейеноордом» (3:3).
19 февраля «Ман Сити» вновь встретится с «Реалом» – теперь уже на «Сантьяго Бернабеу».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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