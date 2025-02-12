«Ман Сити» проиграл 4 из 6 последних матчей в ЛЧ

«Манчестер Сити» выиграл лишь один из шести последних матчей в Лиге чемпионов.

Сегодня команда Пепа Гвардиолы уступила «Реалу » на своем поле – 2:3.

Начиная с ноября «горожане» провели в этом турнире шесть игр и победили только «Брюгге» (3:1) 29 января. Также они проиграли «Спортингу» (1:4), «Ювентусу» (0:2), «ПСЖ» (2:4), сыграли вничью с «Фейеноордом» (3:3).

19 февраля «Ман Сити » вновь встретится с «Реалом» – теперь уже на «Сантьяго Бернабеу».