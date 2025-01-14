Сантуш о Роналду: «Лучший игрок мира, и точка. Не сомневаюсь, что он сыграет на ЧМ-2026 и отдаст все силы, чтобы Португалия выиграла еще один титул»
Фернанду Сантуш по-прежнему считает Криштиану Роналду лучшим игроком мира.
«Ничего удивительного, я всегда ожидал, что он будет играть на высоком уровне до последнего.
Я не сомневаюсь, что он сыграет на чемпионате мира и отдаст все силы, чтобы Португалия смогла выиграть еще один титул. Криштиану – лучший игрок мира, и точка», – сказал бывший главный тренер сборной Португалии на мероприятии, посвященном 110-летию Португальской футбольной федерации.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: O Jogo
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