Андрей Мостовой о победе «Зенита» в Winline Зимнем кубке: «Главное – сфоткаться с кубком в мае, а не сейчас. Этот трофей – приятный бонус»
Андрей Мостовой поделился впечатлениями от победы в Winline Зимнем кубке РПЛ.
В финале турнира петербуржцы обыграли «Спартак» (3:0).
– Насколько для «Зенита» было важно выиграть этот турнир?
– Я не могу сказать, что это самое основное. Самое главное, чтобы все набрали форму, прошли матчи без травм.
Эта победа – очень приятный бонус. Хороший финал вышел. Самое главное – сфоткаться с кубком в мае, а не сейчас.
– Как спроецировать этот результат на чемпионат?
– Конечно, что‑то уже наигрывается, но не нужно делать большой акцент на этом, – сказал вингер «Зенита».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем