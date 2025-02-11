Андрей Мостовой о победе «Зенита» в Winline Зимнем кубке: «Главное – сфоткаться с кубком в мае, а не сейчас. Этот трофей – приятный бонус»

Андрей Мостовой поделился впечатлениями от победы в Winline Зимнем кубке РПЛ.

В финале турнира петербуржцы обыграли «Спартак » (3:0).

– Насколько для «Зенита» было важно выиграть этот турнир?

– Я не могу сказать, что это самое основное. Самое главное, чтобы все набрали форму, прошли матчи без травм.

Эта победа – очень приятный бонус. Хороший финал вышел. Самое главное – сфоткаться с кубком в мае, а не сейчас.

– Как спроецировать этот результат на чемпионат?

– Конечно, что‑то уже наигрывается, но не нужно делать большой акцент на этом, – сказал вингер «Зенита ».