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Тимощук о юбилее «Зенита»: «Каждый из соперников настроен огорчить нас именно в этом сезоне. Понимаем, насколько будет тяжело. Стараемся донести это до ребят»

Анатолий Тимощук высказался о конкуренции в Мир РПЛ.

– Есть ли ощущение, что в этом сезоне уровень конкуренции в РПЛ вырос еще больше?

– Да. Составы у соперников изменяются с каждым годом, команды укрепились достаточно хорошо. Думаю, это прежде всего вызвано игрой и доминированием нашей команды. Все хотят отобрать очки у чемпиона. Концовка прошлого чемпионата вышла из‑под нашего контроля, но мы смогли за счет мастерства, умения, самоотдачи футболистов вырвать настолько нужное чемпионство.

В этом году у нашего клуба юбилей – 100 лет. Наверное, каждый из соперников настроен огорчить нас именно в этом сезоне. Поэтому понимаем, знаем и видим, насколько будет тяжело. Стараемся донести это до ребят и укрепить свой состав.

Клаудиньо и Артур покинули команду, Вендел уйдет летом. Но им на смену должны прийти игроки, которые будут не хуже по качеству и даже сильнее. Поэтому мы стремимся работать во всех направлениях, чтобы сопернику было сложно обыграть нас.

– Задача штаба состоит в том числе в том, чтобы юбилейный год не давил на игроков?

– У нас шесть чемпионств подряд. Футболисты получили позитивный опыт во время завоевания этих золотых медалей. Костяк сохранился. Это тоже важно, потому что в определенных матчах именно опыт играет большое значение.

Общаюсь с капитаном команды Дугласом Сантосом, Барриосом, Нино – футболисты понимают значение чемпионства и ответственность. Но, естественно, мы на них не давим и стараемся требовать прежде всего тот футбол, который хотим видеть. Вы знаете, что на футбольном поле есть такие вещи, как самоотдача и самопожертвование. Для нас они основные. Мы хотим, чтобы футболисты горели желанием побеждать.

Иногда может что‑то не получаться, иногда случаются неприятные моменты, если вспоминать домашние матчи с «Акроном» и с «Крыльями». По игре мы не заслуживали поражений, но, к сожалению, уступили. Те наши игры оставили много информации. Надеемся, что определенные выводы сделаны и оставшуюся часть сезона мы проведем на максимуме своих возможностей, – сказал тренер «Зенита». 

Сине-бело-голубые занимают 2-е место в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 39 очков после 18 туров. «Краснодар» опережает петербуржцев за счет победы в очной встрече. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
logoЗенит
logoпремьер-лига Россия
logoАнатолий Тимощук
logoВильмар Барриос
logoАртур Гимараэс
logoКлаудиньо
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logoНино Мота
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