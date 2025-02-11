«Зенит» забил «Спартаку» 3 гола за 32 минуты финала Winline Зимнего кубка РПЛ
«Зенит» быстро довел счет в игре со «Спартаком» до разгромного.
Команды встречаются в финале Winline Зимнего кубка РПЛ.
Петербуржцы сумели отличиться на 16-й, 28-й и 32-й минутах игры. Голы забили Луис Энрике, Вендел и Матео Кассьерра.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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