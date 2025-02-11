«Зенит» забил «Спартаку» 3 гола за 32 минуты финала Winline Зимнего кубка РПЛ

«Зенит» быстро довел счет в игре со «Спартаком» до разгромного.

Команды встречаются в финале Winline Зимнего кубка РПЛ . Петербуржцы сумели отличиться на 16-й, 28-й и 32-й минутах игры. Голы забили Луис Энрике , Вендел и Матео Кассьерра .