Мостовой о Солари за 12 млн евро в «Спартаке»: «Странно, что такие деньги тратятся, когда мы не играем в Европе. Если футболист хороший, команда будет лишь в плюсе»

Александр Мостовой высказался о тратах клубов РПЛ в отсутствие еврокубков.

Сегодня «Спартак » объявил о покупке вингера «Ривер Плейта» Пабло Солари за 12 млн евро с учетом бонусов.

«Спартак» из года в год активно работает на трансферном рынке. Другое дело, что люди часто приходят в клуб и скоро уходят. Недавно вновь сменилось руководство, и оно активно формирует команду.

Единственное, очень странно, что такие деньги тратятся во времена, когда мы нигде в Европе не играем. А возвращаясь к Солари... Если футболист хороший, то команда будет лишь в плюсе.

Ясно, что это добавит еще больше конкуренции в атаке, где и так достаточно немало качественных футболистов. Тот же Зиньковский не играет сколько, а он парень хороший, который мог бы любой команде помочь», – сказал бывший полузащитник «Спартака».