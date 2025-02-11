Мостовой о Солари за 12 млн евро в «Спартаке»: «Странно, что такие деньги тратятся, когда мы не играем в Европе. Если футболист хороший, команда будет лишь в плюсе»
Александр Мостовой высказался о тратах клубов РПЛ в отсутствие еврокубков.
Сегодня «Спартак» объявил о покупке вингера «Ривер Плейта» Пабло Солари за 12 млн евро с учетом бонусов.
«Спартак» из года в год активно работает на трансферном рынке. Другое дело, что люди часто приходят в клуб и скоро уходят. Недавно вновь сменилось руководство, и оно активно формирует команду.
Единственное, очень странно, что такие деньги тратятся во времена, когда мы нигде в Европе не играем. А возвращаясь к Солари... Если футболист хороший, то команда будет лишь в плюсе.
Ясно, что это добавит еще больше конкуренции в атаке, где и так достаточно немало качественных футболистов. Тот же Зиньковский не играет сколько, а он парень хороший, который мог бы любой команде помочь», – сказал бывший полузащитник «Спартака».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Спорт-Экспресс»
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