  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Мостовой о Солари за 12 млн евро в «Спартаке»: «Странно, что такие деньги тратятся, когда мы не играем в Европе. Если футболист хороший, команда будет лишь в плюсе»
5

Мостовой о Солари за 12 млн евро в «Спартаке»: «Странно, что такие деньги тратятся, когда мы не играем в Европе. Если футболист хороший, команда будет лишь в плюсе»

Александр Мостовой высказался о тратах клубов РПЛ в отсутствие еврокубков.

Сегодня «Спартак» объявил о покупке вингера «Ривер Плейта» Пабло Солари за 12 млн евро с учетом бонусов.

«Спартак» из года в год активно работает на трансферном рынке. Другое дело, что люди часто приходят в клуб и скоро уходят. Недавно вновь сменилось руководство, и оно активно формирует команду.

Единственное, очень странно, что такие деньги тратятся во времена, когда мы нигде в Европе не играем. А возвращаясь к Солари... Если футболист хороший, то команда будет лишь в плюсе.

Ясно, что это добавит еще больше конкуренции в атаке, где и так достаточно немало качественных футболистов. Тот же Зиньковский не играет сколько, а он парень хороший, который мог бы любой команде помочь», – сказал бывший полузащитник «Спартака».

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoСпартак
logoСпорт-Экспресс
logoАлександр Мостовой
logoпремьер-лига Россия
logoПабло Солари
деньги
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Соболев – вне заявки «Зенита» на матч со «Спартаком» в финале Winline Зимнего кубка РПЛ
7сегодня, 16:18Фото
«Нам нужен сильный «Спартак», который будет конкурировать с «Зенитом», это в интересах российского футбола. Главное, чтобы деньги не растаяли». Губерниев о трансферах москвичей
10сегодня, 15:48
Андрей Канчельскис: «Менеджмент «Зенита» работает хорошо, а в «Спартаке» играют в стрелочников каждый раз, когда команда не занимает 1-е место»
21сегодня, 15:20
Рекомендуем
Главные новости
«Соболев – ######!» Фанаты «Спартака» скандировали оскорбления в адрес форварда «Зенита», пропускающего финал Winline Зимнего кубка РПЛ
13 минуты назад
«Спартак» потратил на трансферы больше 57 млн евро в этом сезоне – это рекорд клуба
65 минут назад
«Зенит» забил «Спартаку» 3 гола за 32 минуты финала Winline Зимнего кубка РПЛ
4517 минут назад
Winline Зимний кубок РПЛ. Финал. «Зенит» громит «Спартак»
52320 минут назадLive
Ошибка Максименко привела к голу «Зенита». Вендел перехватил пас вратаря «Спартака», обыграл его и забил
1623 минуты назад
«Реал» и Винисиус знают о баннере фанатов «Ман Сити» с Родри и «Золотым мячом». Бразилец «еще сильнее замотивирован» на игру ЛЧ
2229 минут назад
Салиба мечтает играть за «Реал». «Арсенал» оценивает защитника в 100 млн фунтов (Саша Тавольери)
2730 минут назад
Пеп Гвардиола: «Эта «Барселона» показывает выдающийся футбол, можно сравнивать с лучшими командами в ее истории. Но лидирует все равно «Реал» – стабильность отличает его от «блауграны»
1530 минут назад
Лига чемпионов. Стыковые матчи. «Ман Сити» против «Реала», «ПСЖ» в гостях у «Бреста», «Ювентус» примет ПСВ, «Спортинг» сыграет с «Боруссией» Дортмунд
11331 минуту назад
Легендарный «Реал» 2000-х – кто в нем играл?
33 минуты назадСпецпроект
Ко всем новостям
Последние новости
Коваленко вернулся в «Эмполи». Украинец после ухода из «Аталанты» был без клуба с лета
115 минут назадФото
Йоахим Лев: «Флик хорош в тактике, прекрасно разбирается в футболе. Советую тренерам посетить академию «Барсы» и присмотреться к тому, что и зачем там делают»
443 минуты назад
«Брест» – «ПСЖ». Доннарумма и Дембеле играют, Хвича в запасе. Онлайн-трансляция начнется в 20:45
1153 минуты назад
Видич о переходе в «МЮ»: «Больше боялся тренировок, чем матчей. На базе приходилось играть против Роналду, Руни, Тевеса, ван Нистелроя – было тяжело выжить!»
457 минут назад
«Интер» осудил расизм в адрес Кина: «Мы против любой дискриминации. Поддерживаем Мойзе и «Фиорентину»
258 минут назад
Селюк о словах Пономарева: «В России агент зачастую занимается не карьерой игроков, а отмыванием денег. Но если их не будет, представьте, придет 18-летний, его в клубе обманут. Будет за тарелку борща играть»
3сегодня, 16:32
«Ланс» отдал Франковского «Галатасараю» в аренду за 1 млн евро. Поляка можно выкупить за 7 млн
1сегодня, 16:26Фото
Товарищеские матчи. «Зенит» победил «Пюник», «Динамо» Махачкала обыграло «Кайрат», «Оренбург» сыграл 0:0 с «Велесом»
11сегодня, 15:55Live
«Нам нужен сильный «Спартак», который будет конкурировать с «Зенитом», это в интересах российского футбола. Главное, чтобы деньги не растаяли». Губерниев о трансферах москвичей
10сегодня, 15:48
«Манчестер Сити» – «Реал». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
34сегодня, 15:09
Рекомендуем