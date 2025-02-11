Андрей Канчельскис: «Менеджмент «Зенита» работает хорошо, а в «Спартаке» играют в стрелочников каждый раз, когда команда не занимает 1-е место»
Андрей Канчельскис сравнил менеджмент «Зенита» и «Спартака».
«Менеджмент «Зенита» работает очень хорошо. Иногда у него бывают промахи, но их очень мало. А «Спартак» промахивается с трансферами через раз.
Надо понимать, чего хотят красно-белые. Вокруг них всегда много шума, но кто сейчас отвечает за «Спартак»? Кто состоит в составе директоров? Это кто-нибудь знает? Я не знаю. Мы знаем только тренеров и спортивных директоров.
И каждый раз в конце сезона руководители «Спартака» играют в стрелочников. Начинается – это не я, это он. И так происходит каждый раз, когда команда не занимает первое место. То есть уже очень давно», – сказал бывший полузащитник сборной России.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Metaratings
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