Андрей Канчельскис: «Менеджмент «Зенита» работает хорошо, а в «Спартаке» играют в стрелочников каждый раз, когда команда не занимает 1-е место»

Андрей Канчельскис сравнил менеджмент «Зенита» и «Спартака».

«Менеджмент «Зенита » работает очень хорошо. Иногда у него бывают промахи, но их очень мало. А «Спартак » промахивается с трансферами через раз.

Надо понимать, чего хотят красно-белые. Вокруг них всегда много шума, но кто сейчас отвечает за «Спартак»? Кто состоит в составе директоров? Это кто-нибудь знает? Я не знаю. Мы знаем только тренеров и спортивных директоров.

И каждый раз в конце сезона руководители «Спартака» играют в стрелочников. Начинается – это не я, это он. И так происходит каждый раз, когда команда не занимает первое место. То есть уже очень давно», – сказал бывший полузащитник сборной России.