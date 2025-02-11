Пеп Гвардиола: «Эта «Барселона» показывает выдающийся футбол, можно сравнивать с лучшими командами в ее истории. Но лидирует все равно «Реал» – стабильность отличает его от «блауграны»
Пеп Гвардиола отметил результаты «Реала» даже в условиях высокой конкуренции.
«У обеих команд были проблемы с травмами в этом сезоне, но «Реал» справился с ними намного лучше нас. Эта команда лидирует в чемпионате, сражаясь с «Атлетико», который снова показывает свою стабильность, и с одной из лучших версий «Барселоны» за последнее время.
Эта «Барселона» показывает выдающийся футбол, мы можем сравнивать ее с лучшими командами в ее истории, но даже при всем при этом «Реал» лидирует.
«Реал» в очередной раз показал, насколько он стабилен, и это отличает его от «Барселоны», – сказал главный тренер «Манчестер Сити».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: As
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