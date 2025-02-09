«Барселона» забила 110 голов в 36 матчах – как за весь прошлый сезон при Хави

Результативность «Барселоны» значительно выросла за год.

Сегодня команда Ханси Флика встречается с «Севильей» в 23-м туре Ла Лиги . Она открыла счет уже на 7-й минуте.

Для каталонцев этого гол стал 110-м в текущем сезоне. Они проводят 36-й матч с учетом всех турниров.

Столько же было забито под руководством Хави за весь прошлый сезон (53 игры).