«Барселона» забила 110 голов в 36 матчах – как за весь прошлый сезон при Хави
Результативность «Барселоны» значительно выросла за год.
Сегодня команда Ханси Флика встречается с «Севильей» в 23-м туре Ла Лиги. Она открыла счет уже на 7-й минуте.
Для каталонцев этого гол стал 110-м в текущем сезоне. Они проводят 36-й матч с учетом всех турниров.
Столько же было забито под руководством Хави за весь прошлый сезон (53 игры).
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: As
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