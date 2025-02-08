Флик о продлении с «Барсой»: «Мне нравится работать в этом клубе, у меня остается еще год, а потом посмотрим. Один сезон и два года для тренера – это очень долго»
Ханси Флик высказался о возможном продлении контракта с «Барселоной».
«Я не испытываю давления. Мне нравится работать в этой команде, в этом клубе. У нас есть гораздо больший потенциал, и я вижу это по игрокам Ла Масии – они очень хороши.
У меня есть время, у меня остается еще один год, а потом посмотрим. Один сезон и два года для тренера – это очень долгое время», – сказал главный тренер «Барселоны».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Marca
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