Флик о продлении с «Барсой»: «Мне нравится работать в этом клубе, у меня остается еще год, а потом посмотрим. Один сезон и два года для тренера – это очень долго»

Ханси Флик высказался о возможном продлении контракта с «Барселоной».

«Я не испытываю давления. Мне нравится работать в этой команде, в этом клубе. У нас есть гораздо больший потенциал, и я вижу это по игрокам Ла Масии – они очень хороши.

У меня есть время, у меня остается еще один год, а потом посмотрим. Один сезон и два года для тренера – это очень долгое время», – сказал главный тренер «Барселоны».