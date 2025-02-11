«Ланс» отдал Франковского «Галатасараю» в аренду за 1 млн евро. Поляка можно выкупить за 7 млн

«Ланс» отдал Пшемыслава Франковского в аренду.

Полузащитник перешел в «Галатасарай» до конца текущего сезона и получит за это время 900 000 евро.

Стамбульцы выплатят французскому клубу 1 млн евро и будут иметь возможность выкупить поляка за 7 млн. Если опция будет активирована, игрок подпишет контракт до 2028-го и будет зарабатывать 1,7 млн евро в год.

Фото: galatasaray.org