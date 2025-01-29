«Ланс» арендовал форварда молодежной сборной Швеции Агбонифо у «Хэкена»

«Ланс» объявил о подписании Джереми Агбонифо.

19-летний нападающий молодежной сборной Швеции присоединился к французской команде на правах аренды, предусмотрена опция выкупа.

В 2024 году форвард провел 13 игр в составе «Хэкена» в лиге Швеции и забил 2 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь .

Фото: rclens.fr