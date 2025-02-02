«Тоттенхэм» арендовал Данзо у «Ланса» с обязательством выкупа в конце сезона. За защитника заплатят 25 млн евро

Кевин Данзо присоединился к «Тоттенхэму».

По сообщению лондонского клуба, сделка по аренде центрального защитника заключена до конца сезона. По договоренности с «Лансом» он будет выкуплен летом. Ранее сообщалось , что трансфер игрока обойдется в 25 млн евро.

В «Тоттенхэме » Данзо будет выступать под номером 4.

За «Ланс » футболист провел 128 матчей во всех соревнованиях, забив 4 гола. На его счету также 24 матча за сборную Австрию.

В этом сезоне Кевин провел 12 матчей в Лиге 1, не отметившись результативными действиями. С полной статистикой 26-летнего игрока можно ознакомиться здесь .