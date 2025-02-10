Корнеев о Кахигао в «Спартаке»: «Для трансферов за 15 млн евро много ума не надо. В прессе раздули, что он создавал там-то и там-то, но спрашиваешь реальных людей – некоторые не знают, кто это»
– Какое у вас отношение к назначению Кахигао?
– Сейчас у «Спартака» любой трансфер не меньше 15 миллионов. Тут реально нужен спортивный директор? Если у тебя трансфер за 15 миллионов, много ума не надо.
Я не знаю, как он работает. В прессе раздули разные истории, что он создавал там-то и там-то, но начинаешь спрашивать реальных людей – некоторые даже не знают, кто это такой.
Тем не менее давайте судить по тому, что сейчас происходит. Сколько игроков было отпущено бесплатно? Еще и доплачивают зарплаты. Вот это, я считаю, тоже работа спортивного директора.
Отпустить Николсона бесплатно, еще ему и ввалить зарплату… Человек, которого по статистике сравнивают с Угальде, а по проведенным минутам и голам он еще лучше… Вот как можно его бесплатно отпустить? Нельзя продать его даже за три миллиона, да хоть за какие-то деньги?
Нет, ты уходишь в минус, отпуская этого игрока. Большого ума не надо так делать, – сказал в эфире шоу «Это футбол, брат!» бывший полузащитник «Спартака».
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