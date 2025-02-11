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  • Александр Ширко: «Претензии Мостового к Абаскалю обоснованы. У нас отдают предпочтение всем, кроме тех, кто играл на высоком уровне или играл вообще»
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Александр Ширко: «Претензии Мостового к Абаскалю обоснованы. У нас отдают предпочтение всем, кроме тех, кто играл на высоком уровне или играл вообще»

Александр Ширко высказался о шансах экс-футболистов получить тренерскую должность.

– Против Абаскаля выступает Александр Мостовой, он считает, что тренировать должны футбольные люди, вы с ним согласны?

– Скажем так, что, наверное, в Европе у бывших игроков больше доверия и возможностей себя реализовать в любой футбольной сфере, но бывают исключения. У нас все наоборот – отдают предпочтение всем, кроме тех, кто играл на высоком уровне или играл вообще. Поэтому здесь претензии Александра обоснованы.

Человек, которого никто нигде не видел и мало кто знает, что это за специалист, и он получает возможность тренировать московский «Спартак». Этой возможности не получают люди, которые многие годы были лучшими и завоевывали со «Спартаком» титулы.

– Кого конкретно имеете в виду?

– Да про любого. У нас очень много людей из ЦСКА, «Локомотива», «Зенита», которые мало получают доверия, проведя за свои клубы большую часть жизни, – сказал бывший нападающий «Спартака». 

Абаскаль возглавлял «Спартак» с июня 2022 года по апрель 2024‑го. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Спорт-Экспресс»
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