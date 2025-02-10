Рио Фердинанд: «Игроки, уходящие из «МЮ», выглядят динамичнее, потому что сбрасывают оковы. С Рэшфордом произойдет то же самое, вероятно»

Рио Фердинанд считает, что игроки освобождаются от давления, уходя из «МЮ».

«Все игроки, которые покидают клуб, выглядят как новые, динамичные футболисты, потому что сбрасывают с себя оковы. Атмосфера и давление «Олд Траффорд », эмблема – все это позволяет им думать: «Ух ты, как все по-другому».

Вероятно, то же самое произойдет и с Рэшфордом . Дело в том, чтобы раскрыть то, что дало этим игрокам возможность играть на «Олд Траффорд», – сказал бывший защитник «Манчестер Юнайтед ».

«Свобода 🙏🏻». Санчо оставил комментарий под постом Рэшфорда о дебюте за «Астон Виллу»