Гиггз о Рэшфорде: «Он выглядит так, будто несет тяжкий груз. Ему нужно играть с той свободой и удовольствием, которые были, когда он впервые появился»
Райан Гиггз высказался о психологическом состоянии Маркуса Рэшфорда.
«Все помнят эту улыбку, радость и свободу, когда он впервые появился, – но сейчас он выглядит не так.
Он человек, который просто не выглядит счастливым. Он выглядит так, будто несет тяжкий груз.
Ему нужно играть с той свободой и удовольствием, которые привели его туда, где он сейчас», – сказал экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед».
Рэшфорд, не попадавший в состав «МЮ» при Рубене Амориме, перешел в «Астон Виллу» на правах аренды до конца текущего сезона.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Daily Mail
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