Гиггз о Рэшфорде: «Он выглядит так, будто несет тяжкий груз. Ему нужно играть с той свободой и удовольствием, которые были, когда он впервые появился»

Райан Гиггз высказался о психологическом состоянии Маркуса Рэшфорда.

«Все помнят эту улыбку, радость и свободу, когда он впервые появился, – но сейчас он выглядит не так.

Он человек, который просто не выглядит счастливым. Он выглядит так, будто несет тяжкий груз.

Ему нужно играть с той свободой и удовольствием, которые привели его туда, где он сейчас», – сказал экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед».

Рэшфорд, не попадавший в состав «МЮ» при Рубене Амориме, перешел в «Астон Виллу» на правах аренды до конца текущего сезона.