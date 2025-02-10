«Свобода 🙏🏻». Санчо оставил комментарий под постом Рэшфорда о дебюте за «Астон Виллу»
Джейдон Санчо отреагировал на дебют Маркуса Рэшфорда за «Астон Виллу» в соцсетях.
Нападающий, не попадавший в состав «Манчестер Юнайтед» при Рубене Амориме, перешел в клуб из Бирмингема на правах аренды на оставшуюся часть сезона.
После первого матча против «Тоттенхэма» (2:1) в Кубке Англии Рэшфорд написал в инстаграме: «Спасибо за теплый прием. Отличное выступление команды».
Санчо оставил под публикацией экс-партнера по команде комментарий: «Свобода 🙏🏻».
Джейдон присоединился к «Челси» на правах аренды из «Ман Юнайтед» в августе. В прошлом сезоне он не играл за клуб из-за конфликта с Эриком тен Хагом, который тогда тренировал манкунианцев.
Стоит отметить, что аренда Санчо в «Челси» включает опцию обязательного выкупа в конце сезона, однако на данный момент он все еще считается игроком «Юнайтед».
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: The Associated Press
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