Кин о Рэшфорде: «Если он потерял голод в «МЮ», как он сможет найти его в «Астон Вилле»? Это чувство трудно вернуть. Я думал, что Маркус уедет за границу»
Рой Кин высказался о переходе Маркуса Рэшфорда в «Астон Виллу».
Клуб из Бирмингема арендовал нападающего «Манчестер Юнайтед» до конца сезона.
«Если он потерял голод в «Манчестер Юнайтед», как он сможет найти его в «Астон Вилле»? Как только ты теряешь чувство голода, его трудно вернуть.
Печально, но об этом говорили последние год-два, особенно с тех пор, как пришел новый тренер. Очевидно, что они не ладили. Тренер не увидел реакции от Маркуса.
Я думал, что он уедет за границу и попробует что-то новое. Для него это было бы новое приключение, другая лига, другой вызов. Переход в «Виллу» меня немного удивляет. Я знаю, что у «Астон Виллы» все хорошо, но их нельзя сравнивать с «Манчестер Юнайтед», – сказал бывший футболист манкунианцев.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Goal
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