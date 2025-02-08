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  • Кин о Рэшфорде: «Если он потерял голод в «МЮ», как он сможет найти его в «Астон Вилле»? Это чувство трудно вернуть. Я думал, что Маркус уедет за границу»
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Кин о Рэшфорде: «Если он потерял голод в «МЮ», как он сможет найти его в «Астон Вилле»? Это чувство трудно вернуть. Я думал, что Маркус уедет за границу»

Рой Кин высказался о переходе Маркуса Рэшфорда в «Астон Виллу».

Клуб из Бирмингема арендовал нападающего «Манчестер Юнайтед» до конца сезона. 

«Если он потерял голод в «Манчестер Юнайтед», как он сможет найти его в «Астон Вилле»? Как только ты теряешь чувство голода, его трудно вернуть.

Печально, но об этом говорили последние год-два, особенно с тех пор, как пришел новый тренер. Очевидно, что они не ладили. Тренер не увидел реакции от Маркуса.

Я думал, что он уедет за границу и попробует что-то новое. Для него это было бы новое приключение, другая лига, другой вызов. Переход в «Виллу» меня немного удивляет. Я знаю, что у «Астон Виллы» все хорошо, но их нельзя сравнивать с «Манчестер Юнайтед», – сказал бывший футболист манкунианцев. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Goal
logoМаркус Рэшфорд
logoАстон Вилла
logoМанчестер Юнайтед
logoРой Кин
logoпремьер-лига Англия
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