Родриго о «Сити»: «Я забивал им в последнее время, это сложно. Постараюсь стать решающим игроком в этом противостоянии, стараюсь проявлять себя в каждом матче»
«Реал» сыграет с командой Пепа Гвардиолы в стыковых матчах за право выйти в 1/8 финала Лиги чемпионов. Первая игра пройдет завтра на «Этихад Стэдиум».
Родриго забил 4 гола в последних 5 матчах против «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов.
«Анчелотти играет огромную роль в моем прогрессе, он всегда мне помогает. Работать с ним – настоящее удовольствие. Он постоянно ищет способы, чтобы я становился лучше, а моя задача – показывать свою лучшую версию. Секрет прост – я работаю каждый день.
«Манчестер Сити» – соперник, которому я забивал в последнее время, да, но игры против них всегда сложные. Сейчас у меня отличный период, и я чувствую, что могу быть решающим игроком, но я стараюсь проявлять себя в каждом матче.
Нас ждет много тяжелых встреч, и важно быть готовым всегда. Этот матч – особенный, но я должен быть ключевым игроком в любом матче», – сказал вингер «Реала».
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