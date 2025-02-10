  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Родриго о «Сити»: «Я забивал им в последнее время, это сложно. Постараюсь стать решающим игроком в этом противостоянии, стараюсь проявлять себя в каждом матче»
3

Родриго о «Сити»: «Я забивал им в последнее время, это сложно. Постараюсь стать решающим игроком в этом противостоянии, стараюсь проявлять себя в каждом матче»

Родриго оценил заслуги Карло Анчелотти в своем прогрессе на поле.

«Реал» сыграет с командой Пепа Гвардиолы в стыковых матчах за право выйти в 1/8 финала Лиги чемпионов. Первая игра пройдет завтра на «Этихад Стэдиум».

Родриго забил 4 гола в последних 5 матчах против «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов. 

«Анчелотти играет огромную роль в моем прогрессе, он всегда мне помогает. Работать с ним – настоящее удовольствие. Он постоянно ищет способы, чтобы я становился лучше, а моя задача – показывать свою лучшую версию. Секрет прост – я работаю каждый день.

«Манчестер Сити» – соперник, которому я забивал в последнее время, да, но игры против них всегда сложные. Сейчас у меня отличный период, и я чувствую, что могу быть решающим игроком, но я стараюсь проявлять себя в каждом матче.

Нас ждет много тяжелых встреч, и важно быть готовым всегда. Этот матч – особенный, но я должен быть ключевым игроком в любом матче», – сказал вингер «Реала». 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Marca
logoМанчестер Сити
logoРодриго
logoЛига чемпионов УЕФА
logoпремьер-лига Англия
logoЛа Лига
logoКарло Анчелотти
logoРеал Мадрид
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Анчелотти о матчах с «Ман Сити»: «Это уже почти класико. Это мог бы быть финал или полуфинал. Они выигрывали ЛЧ, когда выбивали «Реал», и наоборот – тот, кто пройдет дальше, далеко продвинется»
9сегодня, 19:14
Родриго о матче с «Сити»: «Играть против них всегда сложно. «Реалу» нужно сохранить настрой, который был в прошлом сезоне»
2сегодня, 18:48
Пеп перед игрой с «Реалом»: «Их атаку невозможно контролировать 90, 120, 200 минут. Они будут создавать моменты, нужно принять этот факт»
10сегодня, 15:32
Рекомендуем
Главные новости
«Зенит» арендует защитника «Фенербахче» Мимовича (Ягиз Сабунджуоглу)
413 минут назад
Рио Фердинанд: «Игроки, уходящие из «МЮ», выглядят динамичнее, потому что сбрасывают оковы. С Рэшфордом произойдет то же самое, вероятно»
829 минут назад
«Ливерпуль» выиграет ЛЧ с вероятностью 24,6%. Шансы «Арсенала» – 16,6%, «Барселоны» – 9,5%, «Реала» – 4,4% (Opta)
2543 минуты назад
Судья ошибочно назначил угловой перед голом «Интера» «Фиорентине». Бастони упустил мяч за пределы поля перед навесом, приведшим к стандарту
1855 минут назадФото
Деян Ловрен: «У Салаха сумасшедшая статистика. Будь он Месси или Роналду, мы бы каждый день слышали о том, что с ним не продлевают контракт. «Ливерпуль» не уважает его так, как Мо заслуживает»
24сегодня, 20:16
Андрей Лунев: «Женский футбол не дорос до уровня, чтобы девочки получали как мужчины – там нет больших трансферов, спонсорских контрактов. Странно, что многие этого не понимают»
9сегодня, 20:13
Анчелотти о Гвардиоле: «Пеп – новатор, один из лучших в футболе, если не лучший. Подготовка к матчам против него – это кошмар, его идеи всегда заставляют задуматься»
24сегодня, 19:58
Ямаль лидирует в Ла Лиге по обводкам, Мбаппе – по касаниям в штрафной, Рафинья – по созданным моментам. Педри чаще всех возвращает команде мяч и отдает передачи на финальную треть
39сегодня, 19:50
Чемпионат Италии. «Интер» против «Фиорентины»
104сегодня, 19:45Live
«Наша миссия невыполнима. Том Круз был в Париже, пытались с ним связаться, но он недоступен». Тренер «Бреста» Руа пошутил об игре с «ПСЖ» в ЛЧ
2сегодня, 19:38
Ко всем новостям
Последние новости
«Интер» – «Фиорентина». 2:1 – Арнаутович забил. Онлайн-трансляция
10826 минут назадLive
Мусаев про 2:1 с ЦСКА: «Cоперник был лучше в 1-м тайме, «Краснодар» шел в неподготовленный прессинг. Когда что-то не получается, важно не расклеиться и стараться выиграть, что мы и сделали»
34 минуты назад
Тюрам получил травму в матче с «Фиорентиной». Лучшего бомбардира «Интера» в Серии А заменили в 1-м тайме
147 минут назад
Кордоба о жесткой игре против него: «По мне прилетает и сейчас, и во время сезона. Много фолов не дают. Не будем делать из этого шоу»
5сегодня, 20:15
Чемпионат Испании. «Осасуна» сыграет с «Мальоркой»
494сегодня, 07:08
Энрике о Дембеле: «Усман всегда находится там, где должен быть, может принять мяч и забить одним касанием. Он способен действовать везде, «ПСЖ» выигрывает от этого»
3сегодня, 19:46
Кубок Англии. «Кристал Пэлас» в гостях у «Донкастера»
494сегодня, 19:45Live
«Спартак» делает непонятно что, тратит сумасшедшие деньги. Это не поддается логике. Чемпионами в этом сезоне они точно не станут». Заварзин о трансферах красно-белых
26сегодня, 19:34
Тирни перейдет из «Арсенала» в «Селтик» как свободный агент. Киран – воспитанник шотландского клуба
2сегодня, 19:10
Президент «Комо» про Анри и Варана: «Тьерри – медиагений, он помогает в развитии бренда. Рафаэль работает с образовательной командой, он очень умен, возможно, даже умнее меня»
сегодня, 19:07
Рекомендуем