«Спартак» делает непонятно что, тратит сумасшедшие деньги. Это не поддается логике. Чемпионами в этом сезоне они точно не станут». Заварзин о трансферах красно-белых
– «Спартак» делает непонятно что, тратит сумасшедшее количество денег. Если бы их не было у клуба, никто бы вопрос о трансферах не поднимал.
Непонятно, для чего они купили нападающего за 18 млн евро. Команды не играют в европейских турнирах. Легионеры едут к нам не для того, чтобы продемонстрировать свои футбольные качества, а [чтобы] заработать большие деньги.
– Если «Спартак» с такими приобретениями не станет чемпионом или не выиграет Кубок России, можно ли будет говорить о провале клуба?
– Нет, в этом сезоне они точно не станут чемпионами. Если брать последние туры первой части сезона, тогда у них были шансы побороться за чемпионство. То, что они сделали в перерыве, не поддается логике.
С новыми футболистами неизвестно, что получится. Нельзя говорить о том, что дорогие игроки сделают «Спартак» чемпионом, – сказал бывший президент Премьер-лиги.
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