Президент «Комо» про Анри и Варана: «Тьерри – медиагений, он помогает в развитии бренда. Рафаэль работает с образовательной командой, он очень умен, возможно, даже умнее меня»
Варан завершил профессиональную карьеру, проведя за итальянский клуб один матч, и вошел в совет директоров. Анри является совладельцем «Комо».
«Тьерри очень помогает в развитии бренда. Даже находясь в США или Лондоне, он способствует повышению нашего статуса.
Варан приезжает сюда каждый месяц, работает с нашей образовательной командой, советом по обучению, а также принимает участие в развитии цифровых проектов. Он очень умен – возможно, даже умнее меня.
Кто-то может подумать, что мы привлекаем таких людей только из-за их имен, но это не так. Их статус важен, но куда важнее работа, которую они проделывают.
Тьерри – настоящий медиагений. Его шоу (CBS Sports Golazo – Спортс’‘) великолепно, он всегда приносит свежие идеи, и нам приятно сотрудничать с ним», – сказал президент «Комо» Мирван Суварсо.
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