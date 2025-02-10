Президент «Комо» про Анри и Варана: «Тьерри – медиагений, он помогает в развитии бренда. Рафаэль работает с образовательной командой, он очень умен, возможно, даже умнее меня»

Президент «Комо» оценил значение Тьерри Анри и Рафаэля Варана для клуба.

Варан завершил профессиональную карьеру, проведя за итальянский клуб один матч, и вошел в совет директоров. Анри является совладельцем «Комо».

«Тьерри очень помогает в развитии бренда. Даже находясь в США или Лондоне, он способствует повышению нашего статуса.

Варан приезжает сюда каждый месяц, работает с нашей образовательной командой, советом по обучению, а также принимает участие в развитии цифровых проектов. Он очень умен – возможно, даже умнее меня.

Кто-то может подумать, что мы привлекаем таких людей только из-за их имен, но это не так. Их статус важен, но куда важнее работа, которую они проделывают.

Тьерри – настоящий медиагений. Его шоу (CBS Sports Golazo – Спортс’‘) великолепно, он всегда приносит свежие идеи, и нам приятно сотрудничать с ним», – сказал президент «Комо » Мирван Суварсо.