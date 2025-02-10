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  • Диаш о Мбаппе: «Сити» играл против него много раз. Угрозой был не только он – были Неймар и Месси. Чем надежнее мы будем в обороне, тем комфортнее будет игра с «Реалом»
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Диаш о Мбаппе: «Сити» играл против него много раз. Угрозой был не только он – были Неймар и Месси. Чем надежнее мы будем в обороне, тем комфортнее будет игра с «Реалом»

Рубен Диаш высказался об игре против Килиана Мбаппе.

«Манчестер Сити» и «Реал» проведут два матча в плей-офф Лиги чемпионов. Первая игра пройдет 11 февраля, вторая – 19 февраля.

«Мы играли против него много раз, и даже тогда угрозой был не только он. В какой-то момент [в «ПСЖ»] был Неймар, затем [Лионель] Месси.

Так что у нас были встречи с командами, обладающими вариативностью в плане игроков, которые могут сделать разницу. На этом этапе Лиги чемпионов это есть у «Мадрида» и у всех остальных.

Мы знаем, что у них есть способность быть более гибкими, чем большинство других команд, возможно. Поэтому мы должны быть действительно хороши и более надежны в обороне.

Чем надежнее мы будем, тем комфортнее будем чувствовать себя в игре», – сказал защитник «Манчестер Сити».

Диаш об ЛЧ: «Не ощущаю атмосферы противостояния Холанда и Мбаппе. Это матч «Сити» и «Реала» – в командах много громких имен»

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: BBC
logoЛига чемпионов УЕФА
logoРеал Мадрид
logoпремьер-лига Англия
logoМанчестер Сити
logoКилиан Мбаппе
logoНеймар
logoРубен Диаш
logoЛионель Месси
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