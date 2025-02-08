«Зенит» и «Брага» оформили сделку по переходу Саласара (Metaratings)
«Зенит» оформил трансфер Родриго Саласара.
Как сообщает Metaratings.ru, петербургский клуб и «Брага» заключили сделку по переходу 25-летнего полузащитника.
В ближайшее время о трансфере объявят официально.
Ранее сообщалось, что «Зенит» заплатит 15+5 млн евро за уругвайца.
В этом сезоне Саласар принял участие в 10 матчах чемпионата Португалии, забил 2 гола и сделал 4 ассиста. Подробно со статистикой 25-летнего игрока можно ознакомиться здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Metaratings
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