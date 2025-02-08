«Зенит» и «Брага» оформили сделку по переходу Саласара (Metaratings)

«Зенит» оформил трансфер Родриго Саласара.

Как сообщает Metaratings.ru, петербургский клуб и «Брага » заключили сделку по переходу 25-летнего полузащитника.

В ближайшее время о трансфере объявят официально.

Ранее сообщалось , что «Зенит » заплатит 15+5 млн евро за уругвайца.

В этом сезоне Саласар принял участие в 10 матчах чемпионата Португалии, забил 2 гола и сделал 4 ассиста. Подробно со статистикой 25-летнего игрока можно ознакомиться здесь .