О трансфере Саласара в «Зенит» не объявляют потому, что «Брага» до сих пор не получила гарантий оплаты (Антониу Соареш)
Журналист объяснил, почему «Зенит» еще не объявил о трансфере Родриго Саласара.
«Брага» до сих пор не получила гарантий оплаты от «Зенита». Клуб сохранит Саласара до этого момента. Поэтому еще нет официального объявления о трансфере.
Клубы могли договориться о переходе, но проблема именно в документах. Я уверен, что ситуация разрешится, иначе бы Родриго не приехал в расположение «Зенита». Должно быть, тут какая-то проблема бюрократического характера.
В противном случае – это будет не первый раз, когда футболист вернется в расположение своего клуба. Подобное уже случалось с одним футболистом: он был представлен в качестве игрока «Бенфики», а на следующий день вернулся в свой предыдущий клуб», – отметил Антониу Соареш из Jornal de Noticias.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Спорт-Экспресс»
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