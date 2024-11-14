Кейн об отсутствии Сака, Райса, Трента, Фодена и еще 5 игроков в сборной: «Англия превыше клуба, это какой-то позор. Сейчас тяжелый этап сезона, и этим слегка воспользовались, возможно. Мне это не очень нравится»
Ранее стало известно, что 9 игроков сборной Англии не примут участие в сборах национальной команды.
Деклан Райс и Букайо Сака из «Арсенала», Ливай Колуилл и Коул Палмер из «Челси», защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнолд, полузащитники «Манчестер Сити» Фил Фоден и Джек Грилиш, а также вратарь «Саутгемптона» Аарон Рэмсдейл не примут участие в матчах Лиги наций против Греции и Ирландии из-за различных повреждений.
Позднее выяснилось, что защитник «Эвертона» Джерред Брэнтуэйт также пропустил тренировку из-за травмы и выбыл из состава.
«Все люди, находящиеся на сборах, были рады приехать и играть за Англию, это самое главное. Я думаю, что Англия превыше всего, превыше клуба. Сборная – это самая важная команда, за которую вы играете как профессиональный футболист.
Гарет [Саутгейт] относился к этому серьезно и не боялся принимать решения, если, так скажем, некоторые игроки начинали забывать об этом.
Сейчас это какой-то позор, очевидно. Да, это тяжелый этап сезона, и, возможно, этим немного воспользовались. Мне это не очень нравится, если быть полностью честным», – сказал ITV капитан сборной Англии.
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