  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Кейн об отсутствии Сака, Райса, Трента, Фодена и еще 5 игроков в сборной: «Англия превыше клуба, это какой-то позор. Сейчас тяжелый этап сезона, и этим слегка воспользовались, возможно. Мне это не очень нравится»
31

Кейн об отсутствии Сака, Райса, Трента, Фодена и еще 5 игроков в сборной: «Англия превыше клуба, это какой-то позор. Сейчас тяжелый этап сезона, и этим слегка воспользовались, возможно. Мне это не очень нравится»

Харри Кейн заявил, что выступление за сборную должно быть важнее матчей за клуб.

Ранее стало известно, что 9 игроков сборной Англии не примут участие в сборах национальной команды.

Деклан Райс и Букайо Сака из «Арсенала», Ливай Колуилл и Коул Палмер из «Челси», защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнолд, полузащитники «Манчестер Сити» Фил Фоден и Джек Грилиш, а также вратарь «Саутгемптона» Аарон Рэмсдейл не примут участие в матчах Лиги наций против Греции и Ирландии из-за различных повреждений.

Позднее выяснилось, что защитник «Эвертона» Джерред Брэнтуэйт также пропустил тренировку из-за травмы и выбыл из состава.

«Все люди, находящиеся на сборах, были рады приехать и играть за Англию, это самое главное. Я думаю, что Англия превыше всего, превыше клуба. Сборная – это самая важная команда, за которую вы играете как профессиональный футболист.

Гарет [Саутгейт] относился к этому серьезно и не боялся принимать решения, если, так скажем, некоторые игроки начинали забывать об этом.

Сейчас это какой-то позор, очевидно. Да, это тяжелый этап сезона, и, возможно, этим немного воспользовались. Мне это не очень нравится, если быть полностью честным», – сказал ITV капитан сборной Англии.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: The Times
logoБавария
logoЧелси
logoЛиверпуль
logoЭвертон
logoМанчестер Сити
logoГарет Саутгейт
logoСборная Англии по футболу
logoпремьер-лига Англия
logoбундеслига Германия
logoАрсенал
logoтравмы
logoСаутгемптон
logoХарри Кейн
logoДжек Грилиш
logoТрент Александер-Арнолд
logoЛига наций УЕФА
logoАарон Рэмсдейл
logoФилип Фоден
logoДеклан Райс
logoБукайо Сака
logoДжерред Брэнтуэйт
logoЛивай Колуилл
logoКоул Палмер
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Райс сломал палец на ноге, но готов играть за «Арсенал» и Англию, несмотря на боль. Он намерен выйти на матч с «Челси»
177 ноября, 16:02
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Пропалестинский митинг при поддержке левой партии пройдет перед матчем Франция – Израиль. Его хотят перенести подальше от «Стад де Франс», протестующие выступают за отмену матча
18 минут назад
Александр Мостовой готов тренировать только в РПЛ: «Мне не 30 лет»
2224 минуты назад
Бруней сыграет с Россией «практически основным составом»: «Нет только главной звезды – голкипера, он женится. Все остальные в Краснодаре, у нас даже нет второй команды»
2626 минут назад
Канте будет капитаном Франции в матче с Израилем в отсутствие Мбаппе
433 минуты назад
Кукурелья о календаре: «Шучу, что до лета 2027-го у меня не будет отпуска, если все пойдет хорошо. Родри и Карвахаль играют по 50-60 матчей уже 5-10 лет, это сказывается на организме»
135 минут назад
Жена Робби Кина о критике тренера за работу в «Маккаби» Тель-Авив: «Нас лишают ощущения безопасности в Ирландии – мы хотим мира. Очернение моего мужа вошло в моду, прекратите охоту на ведьм»
2344 минуты назад
Палмер о Евро: «После сезона, что у меня был, я вдруг не играю в первых двух матчах. Помню, Уоткинс вышел на поле, и я думал: «Почему не я?»
9сегодня, 10:36
Мюллер купил жене самолет – модель стоит 2,4 млн евро на вторичном рынке. Лиза получает лицензию пилота, ей нравится ощущение свободы при полете
27сегодня, 10:19
Журналист Риоло о Мбаппе: «Они с Хакими курят кальян – мы это знаем, как и то, что Неймар пьет, а Верратти курит. В «Реале» это серьезное нарушение, а в «ПСЖ» боссы спросят, не хочет ли игрок выпить еще»
35сегодня, 10:10
Роналду номинирован на приз лучшему игроку Ближнего Востока от Globe Soccer Awards. Форвард «Аль-Насра» также претендует на награду игроку года
31сегодня, 10:01
Ко всем новостям
Последние новости
Угарте о Мбаппе: «Килиан удивил меня во всех отношениях. Он очень приземленный, знает испанский – мы хорошо ладили»
10 минут назад
Мак Аллистер об иске бывшей девушки: «Это ее решение и она имеет на это право. Я знаю, как все было на самом деле, поэтому я совершенно спокоен»
111 минут назад
На матч России с Брунеем продано более 26 тысяч билетов. Metaratings пишет о 31 тысяче
835 минут назад
«Ювентус» хочет подписать Шкриньяра и Ганцко зимой. Клуб готов продать Данило, Мбангула и Артура, чтобы освободить средства
453 минуты назад
Франция – Израиль. Онлайн-трансляция начнется в 22:45
сегодня, 10:32
«Реал» официально открыл тематический парк в Дубае – Бутрагеньо и Роберто Карлос поучаствовали в церемонии. Там 40 аттракционов, можно сделать фото с фигурами игроков в натуральную величину
3сегодня, 10:32
«Барселона», «Бавария», «Челси», «Лион» – в числе претендентов на приз лучшему женскому клубу от Globe Soccer Awards. Бонмати, Путельяс, Джеймс претендуют на приз лучшей футболистке
2сегодня, 10:24
Лапорт об интересе «Реала»: «Я бы прислушался к их звонку. Такие клубы нельзя игнорировать»
3сегодня, 09:36
Жирков о словах Дзюбы про Семака: «Нет смысла обижаться на тренера, если твое время в команде подходит к концу. После окончания карьеры это уже детские шалости»
18сегодня, 09:25
Глушаков о матче легенд «Спартака»: «Вернулся в раздевалку, на свое место – прекрасно чувствую себя здесь. Встретились с ребятами из фан-движения, все обсудили»
7сегодня, 08:50