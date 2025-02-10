Феликс о «Милане»: «Мне хорошо здесь, хотелось бы остаться, если будет возможность. Моим кумиром всегда был Кака – надеюсь войти в историю, как он»
– Есть ли игрок, который вас вдохновляет?
– Для меня таким футболистом всегда был Кака. Я никогда не говорил с ним о «Милане», но в прошлом мы обменивались идеями. Он мой кумир, но я не могу сравнивать себя с ним. Я надеюсь, что войду в историю, как он.
– Вы самый высокооплачиваемый португальский игрок в истории...
– Сейчас я в аренде до июня. Посмотрим, как пойдут дела. Сейчас мне нравится все – клуб, люди, условия. Меня очень хорошо приняли. Главное – оставаться там, где я чувствую себя хорошо, и мне хорошо здесь.
В футболе все может измениться, но если появится возможность остаться в «Милане», то мне бы этого хотелось.
– «Интер» тоже интересовался вами?
– Да, мой агент сказал мне об этом. Он говорил, что «Интер» проявляет интерес. Но я уже начал общаться с «Миланом» и думал о переходе. Я сказал, что это невозможно, так как я уже решил перейти сюда, – сказал полузащитник «Милана», арендованный у «Челси».
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