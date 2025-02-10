Ибрагимович о Феликсе: «Выдающийся талант, обладающий магией. У Жоау огромный опыт, но он еще молод и способен прогрессировать»

Златан Ибрагимович доволен дебютом Жоау Феликса в «Милане».

Португальский полузащитник забил гол в первом матче за «россонери» – поразил ворота «Ромы» (3:1) в 1/4 финала Кубка Италии.

«Он уже показал себя волшебным голом, но сегодня официально приветствуем Жоау Феликса ! Это был последний трансфер зимнего окна.

Феликс – выдающийся талант, у него огромный опыт, но в то же время он еще молод и способен прогрессировать. Мы искали игрока, который сможет действовать между полузащитой и атакой, особенно в сложных матчах против закрытых команд. Он может сделать разницу.

Феликс – игрок, обладающий магией, а таким нужно родиться. Консейсау отлично его знает. Его качества говорят сами за себя. Мы довольны этим подписанием.

Теперь наша задача – создать для него лучшие условия, чтобы он смог раскрыть свой потенциал», – сказал советник владельцев «Милана».

«Милан» может арендовать Феликса у «Челси» на следующий сезон за 8-10 млн евро с правом выкупа за 30-35 млн