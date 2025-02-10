Ибрагимович о Феликсе: «Выдающийся талант, обладающий магией. У Жоау огромный опыт, но он еще молод и способен прогрессировать»
Португальский полузащитник забил гол в первом матче за «россонери» – поразил ворота «Ромы» (3:1) в 1/4 финала Кубка Италии.
«Он уже показал себя волшебным голом, но сегодня официально приветствуем Жоау Феликса! Это был последний трансфер зимнего окна.
Феликс – выдающийся талант, у него огромный опыт, но в то же время он еще молод и способен прогрессировать. Мы искали игрока, который сможет действовать между полузащитой и атакой, особенно в сложных матчах против закрытых команд. Он может сделать разницу.
Феликс – игрок, обладающий магией, а таким нужно родиться. Консейсау отлично его знает. Его качества говорят сами за себя. Мы довольны этим подписанием.
Теперь наша задача – создать для него лучшие условия, чтобы он смог раскрыть свой потенциал», – сказал советник владельцев «Милана».
«Милан» может арендовать Феликса у «Челси» на следующий сезон за 8-10 млн евро с правом выкупа за 30-35 млн
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий