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«Милан» может арендовать Феликса у «Челси» на следующий сезон за 8-10 млн евро с правом выкупа за 30-35 млн

«Милан» может продлить аренду Жоау Феликса.

Итальянский клуб арендовал португальца у «Челси» до конца сезона. В своем первом матче за «россонери» Феликс отметился голом в ворота «Ромы» (3:1).

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, после впечатляющего дебюта в «Милане» уже размышляют о продлении сотрудничества, если предстоящие месяцы сложатся также удачно.

«Милан» может вновь арендовать Феликса у «Челси» за 8-10 миллионов евро с правом выкупа в 2026 году за 30-35 миллионов евро.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: La Gazzetta dello Sport
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