Защитник «Сокола» Ковачевич: «Матч между Россией и Сербией – отличная идея. Хороший тест для команд, интересная игра для болельщиков»

Владимир Ковачевич хотел бы увидеть товарищеский матч между Россией и Сербией.

«Я поддерживаю проведение матча между сборными России и Сербии . Это отличная идея. Для российских и сербских болельщиков это будет интересный матч, а для команд это станет хорошим тестом.

Я смотрел пару игр сборной России. Мне нравится, как она действует. За сборной Сербии я слежу постоянно. Не могу сказать, кто из этих команд сильнее», – сказал защитник «Сокола » Владимир Ковачевич .

«Надеюсь, в течение этого года все российские спортсмены, включая сборную и клубы, вернутся на свое прежнее место, в европейскую спортивную семью». Директор УЕФА Лакович о бане