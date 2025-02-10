Защитник «Сокола» Ковачевич: «Матч между Россией и Сербией – отличная идея. Хороший тест для команд, интересная игра для болельщиков»
Владимир Ковачевич хотел бы увидеть товарищеский матч между Россией и Сербией.
«Я поддерживаю проведение матча между сборными России и Сербии. Это отличная идея. Для российских и сербских болельщиков это будет интересный матч, а для команд это станет хорошим тестом.
Я смотрел пару игр сборной России. Мне нравится, как она действует. За сборной Сербии я слежу постоянно. Не могу сказать, кто из этих команд сильнее», – сказал защитник «Сокола» Владимир Ковачевич.
«Надеюсь, в течение этого года все российские спортсмены, включая сборную и клубы, вернутся на свое прежнее место, в европейскую спортивную семью». Директор УЕФА Лакович о бане
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Metaratings
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