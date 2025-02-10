Генич о Соболеве: «Задача Семака – встроить Александра в игру «Зенита», донести, что он должен действовать не так, как мог в «Спартаке». Голы – лишь приятный бонус»
В 12 матчах сезона Мир РПЛ форвард не отметился результативными действиями.
«У Семака другие мотивы по Александру Соболеву. Первоначальной задачей является не то, чтобы он забивал, а встроить его в игру. Голы – лишь приятный бонус.
Семаку важно, чтобы он был в нужном месте в нужное время, был в створе, чтобы он правильно участвовал в комбинационной игре. Задача – донести до Соболева, что он должен играть не так, как хотел и мог себе позволить в «Спартаке».
С этим пока проблемы. Здорово, что он начал забивать в предсезонных матчах, да. Но обратите внимание: он не сильно радуется, у него нет чувства удовлетворенности от своей игры.
Если смотреть саму игру, то проблемы очевидны. Он находится совсем без мяча. Семака скорее это напрягает, а не его результативность», – сказал комментатор «Матч ТВ».
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