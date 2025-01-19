Радимов о Соболеве: «В «Зените» конкуренция выше, чем в «Спартаке». Все зависит только от него. Если брать его полгода, то это провал. Но у него еще несколько лет контракта»

Владислав Радимов высказался об игре Александра Соболева в «Зените».

– Даст ли Семак шанс Соболеву?

– То, что он сразу будет в составе, вам никто гарантировать не может. У Семака так не бывает. Тот же Клаудиньо остается на скамейке, если он не соответствует уровню. Все зависит от Соболева. Если брать полгода, которые он провел в «Зените», то это провал, но это если бы его покупали на полгода. А так, у него еще несколько лет контракта.

Все зависит только от него, в «Зените» конкуренция выше, чем в «Спартаке». На его позицию центрального нападающего есть Кассьерра и Лусиано. Один стал лучшим бомбардиром прошлого сезона, другой здорово провел начальный отрезок этого чемпионата. Иди, конкурируй, – сказал экс-игрок «Зенита».