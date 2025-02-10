Савио о матчах с «Реалом» в ЛЧ: «У них одна из лучших команд в мире, но «Сити» сможет одержать 2 победы, надеюсь. Постараемся устроить отличное шоу»

Савио Морейра высказался о матчах с «Реалом» в Лиге чемпионов.

Команды проведут два матча в плей-офф турнира. Встречи состоятся 11 и 19 февраля.

«Это игры, ради которых я приехал в «Манчестер Сити », и каждый большой футболист хочет играть в них. Это касается и многих опытных игроков, которые есть в раздевалке.

Это матчи для больших игроков и больших тренеров. В них здорово играть, их интересно смотреть, и я надеюсь, что «Манчестер Сити» сможет одержать две победы в этих двух матчах.

Была спокойная атмосфера [когда проводилась жеребьевка]. Мы к этому привыкли, мы много играли с ними в последние сезоны. Это очень красивая вывеска. Мы сохраняли спокойствие, конечно, у нас не было выбора. Мы не могли выбирать, кто будет нашим соперником, мы просто ждем, когда выйдем на поле.

Я хорошо знаю эту команду, у них отличные игроки. «Реал Мадрид » – одна из лучших команд в мире, поэтому мы надеемся устроить отличное шоу. Будет интересно посмотреть и сыграть. Надеюсь, удача будет на нашей стороне, и «Манчестер Сити» сможет пройти дальше», – сказал полузащитник «горожан».